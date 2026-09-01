Huber + Suhner Aktie 3038073 / CH0030380734
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01.09.2026 11:19:36
Huber+Suhner-Aktie fällt deutlich: Übernahme von Ingun abgeschlossen
Huber+Suhner hat die Übernahme von Ingun Prüfmittelbau und Ingun International samt Tochtergesellschaften abgeschlossen.
Der Abschluss sei nun erfolgt, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Ingun mit Sitz in Konstanz ist ein Anbieter von Prüf- und elektrischen Kontaktierungslösungen.
Das Unternehmen stellt unter anderem Federkontaktstifte, Prüfadapter-Bausätze und Zubehör für kundenspezifische Lösungen her. Mit der Übernahme erweitert Huber+Suhner sein Portfolio im Bereich Test und Messung und stärkt laut Mitteilung den Zugang zu bestehenden und angrenzenden Märkten.
Ingun wird innerhalb des Segments Industrie als eigene Geschäftseinheit geführt.
Die Huber+Suhner-Aktie notiert an der SIX zeitweise 1,93 Prozent tiefer bei 162,60 Franken.
awp-robot/rw
Herisau (awp)
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