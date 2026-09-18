Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’888 -0.4%  SPI 19’645 -0.3%  Dow 51’623 -0.3%  DAX 25’424 -1.1%  Euro 0.9456 0.0%  EStoxx50 6’242 -1.3%  Gold 4’368 0.6%  Bitcoin 64’373 2.2%  Dollar 0.8248 0.1%  Öl 104.3 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335On113454047Helvetia Baloise46664220Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Roche-Aktie fester: Eröffnung von neuem US-Forschungszentrum - EU-Empfehlung für Ocrevus bei Kindern erhalten
S&P 500 vor neuem Rekord? Strategen sehen Milliardenpotenzial – und eine Gefahr
Helvetia Baloise-Aktie tiefrot: Dennis Giavina zum Technologie-Chef Schweiz ernannt
RWE gewinnt Ausschreibungen für 119 MW Onshore-Leistung - Kurs im Minus
ZGKB-Aktie unbeeindruckt: Alexander Hunziker wird Chief Investment Officer
Suche...
ETF Sparplan

Huber + Suhner Aktie 3038073 / CH0030380734

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kapitalmarkttag 18.09.2026 14:12:00

Huber+Suhner-Aktie dennoch kräftig im Minus: Konzern setzt auf vier Wachstumsfelder

Huber+Suhner-Aktie dennoch kräftig im Minus: Konzern setzt auf vier Wachstumsfelder

Huber+Suhner wird an seinem heutigen Kapitalmarkttag seine strategischen Prioritäten und Wachstumsmöglichkeiten vorstellen.

Huber + Suhner
166.03 CHF -3.87%
Kaufen Verkaufen
Die Ziele für 2026 hat das Management bestätigt.

Der Spezialist für elektronische und optische Verbindungstechnik fokussiert dabei auf die Segmente Industrie, Kommunikation und Transport. Im Mittelpunkt stehen Chancen durch künstliche Intelligenz, Elektrifizierung und Sicherheit sowie die jüngst abgeschlossene Übernahme von Ingun, wie aus der Präsentation zum Event am Freitag hervorgeht.

Als strategische Wachstumsfelder hat Huber+Suhner die Bereiche Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Rechenzentren, Bahnkommunikation und Elektrofahrzeuge definiert. Für jedes dieser Felder sieht das Unternehmen ein jährliches Umsatzpotenzial von mehr als 100 Millionen Franken und ein durchschnittliches Umsatzwachstum von über 10 Prozent. Zudem sollen sie die Bruttomarge positiv beeinflussen.

Rechenzentrumsgeschäft wird ausgebaut

Besonderes Augenmerk legt Huber+Suhner auf das Geschäft mit Rechenzentren. Die zunehmenden Investitionen in künstliche Intelligenz treiben laut dem Unternehmen die Nachfrage nach optischer Verbindungstechnik und Rechenzentrumslösungen. Marktprognosen etwa für Verkabelung, Transceiver und sogenannte Optical Circuit Switches (OCS) seien zuletzt nach oben revidiert worden.

Für die erwartete höhere Nachfrage nach OCS-Komponenten hat der Konzern seine Kapazitäten deutlich erweitert. So wurden unter anderem neue Automatisierungslinien im polnischen Pisary in Betrieb genommen, zusätzliche Produktionsflächen geschaffen und der Personalbestand an den betroffenen Standorten erhöht. Insgesamt habe sich die Produktions- und Lagerfläche in diesem Bereich vervierfacht. Zudem wurden zusätzliche Bezugsquellen aufgebaut und Sicherheitsbestände erhöht.

Für das laufende Geschäftsjahr bestätigte Huber+Suhner die bisherige Prognose. Das Unternehmen erwartet weiterhin ein organisches Umsatzwachstum von mindestens 10 Prozent sowie eine EBIT-Marge zwischen 10,5 und 12,0 Prozent. Die Ausschüttungsquote soll zwischen 40 und 50 Prozent des Reingewinns liegen.

Der Verbindungstechnik-Spezialist hält zudem an seinen seit 2022 geltenden mittelfristigen Zielen fest. Demnach strebt das Management einen Umsatz von mehr als 1 Milliarde Franken sowie eine EBIT-Marge von 9 bis 12 Prozent an.

Die Huber+Suhner-Aktie verliert an der SIX am Freitag stellenweise 3,38 Prozent auf 165,80 CHF.

yz/cg

Herisau (awp)

Weitere Links:

Huber+Suhner übernimmt Testsystemspezialisten Ingun - Aktie steigt

Bildquelle: HUBER+SUHNER
In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Huber + Suhner AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Huber + Suhner AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:15 SG-Marktüberblick: 18.09.2026
08:11 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Ende der Korrektur?
17.09.26 Logo WHS So vermeiden Sie die teuersten Fehler – Aus Vermögen wird Einkommen, Teil 4
17.09.26 Julius Bär: 15.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf R&S Group Holding AG
17.09.26 SMI nach US-Zinsentscheidung fester erwartet
17.09.26 Optische Netzwerke: Highspeed-Verbindungen für die digitale Zukunft
16.09.26 Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’601.18 17.22 SX7BOU
Short 14’799.14 13.81 S1BSHU
Short 15’360.95 8.88 BSUC2U
SMI-Kurs: 13’887.72 18.09.2026 15:08:28
Long 13’389.72 19.92 SJBMDU
Long 13’049.75 13.81 SPSB7U
Long 12’497.76 8.94 S9OBOU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Helvetia Baloise Aktie wird belohnt: Fusion zahlt sich bei der Rendite bereits aus - Stellenabbau
Bilfinger-Aktie bricht über 20 Prozent ein: Prognose gekappt und Kostensenkungen angekündigt
Sandoz-Aktie zieht an: Zulassung für Semaglutid-Generikum in Kanada erhalten - Konkurrenz für Novo Nordisk?
Nestlé-Aktie rutscht ab: Putin entzieht Nestlé die Kontrolle in Russland
UBS-Aktie fester: Ausgiebiger Argumente-Austausch im Ständerat zu Eigenmittelregeln - Kelleher: Können mit WAK-S-Vorschlag leben
840'000 US-Dollar für Bitcoin? Binance-Gründer CZ sieht Trendwechsel weg von KI-Investments
Goldpreis reagiert auf US-Leitzinsentscheid: Fed signalisiert weiteren Zinsschritt
RENK Aktie News: Anleger schicken RENK am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain
DroneShield-Aktie gewinnt an Fahrt: Setzen Leerverkäufer zur Eindeckung an?
Erholung bei Aktien von AMD, Marvell, NVIDIA & Co. fortgesetztt: Das müssen Anleger beachten

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.