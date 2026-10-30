Hubei Zhenhua Chemical: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Hubei Zhenhua Chemical lud am 29.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0.14 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hubei Zhenhua Chemical 0.160 CNY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hubei Zhenhua Chemical in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 44.18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.48 Milliarden CNY im Vergleich zu 1.03 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch