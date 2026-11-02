Hubei Xingfa Chemicals Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hubei Xingfa Chemicals Group hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.26 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.530 CNY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Hubei Xingfa Chemicals Group 8.45 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7.76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9.16 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch