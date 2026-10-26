Hubei Sinophorus Electronic Materials A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Hubei Sinophorus Electronic Materials A lud am 23.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.15 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.170 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hubei Sinophorus Electronic Materials A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 56.84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 612.5 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 390.5 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch