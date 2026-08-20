Hubei Sinophorus Electronic Materials A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hubei Sinophorus Electronic Materials A hat am 18.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.16 CNY, nach 0.140 CNY im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hubei Sinophorus Electronic Materials A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 50.31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 519.7 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 345.8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch