Hubei Juneyao Healthy Drink A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hubei Juneyao Healthy Drink A stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.04 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 371.7 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 13.09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 328.7 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch