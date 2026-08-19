Hubei Jianghan New Materials A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Hubei Jianghan New Materials A hat am 18.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.15 CNY, nach 0.220 CNY im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27.06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 576.0 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 453.4 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch