Hubei Hongcheng General Machinery legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hubei Hongcheng General Machinery stellte am 29.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 0.41 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hubei Hongcheng General Machinery 0.300 CNY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8.38 Prozent auf 1.12 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.22 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch