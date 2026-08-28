Hubei Chutian Expressway informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hubei Chutian Expressway präsentierte am 27.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.12 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.080 CNY erwirtschaftet worden.

Hubei Chutian Expressway hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.28 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16.21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.10 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch