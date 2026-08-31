Hubei Chaozhuo Aviation Technology A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hubei Chaozhuo Aviation Technology A liess sich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hubei Chaozhuo Aviation Technology A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0.04 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hubei Chaozhuo Aviation Technology A 0.030 CNY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hubei Chaozhuo Aviation Technology A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6.11 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 80.7 Millionen CNY im Vergleich zu 86.0 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch