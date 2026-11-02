Hubei Chaozhuo Aviation Technology A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hubei Chaozhuo Aviation Technology A hat am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.04 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.080 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 101.8 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 4.16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hubei Chaozhuo Aviation Technology A 106.2 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch