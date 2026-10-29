Hubbell hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hubbell gab am 27.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Hubbell hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4.94 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4.77 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.87 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 24.63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.50 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch