Hubbell Aktie 30890825 / US4435106079
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
28.07.2026 13:59:15
Hubbell Earnings Decline In Q2; Raises FY26
(RTTNews) - Hubbell Inc. (HUBB), an industrial manufacturer, on Tuesday reported a decline in net income for the second quarter compared with the previous year. The company also raised its full year 2026 outlook.
For the second quarter, net income attributable to the company declined to $240.4 million from $244.2 million in the prior year.
Earnings per share were $4.52 versus $4.56 last year.
Adjusted net income available to common shareholders increased to $293.3 million from $263.8 million in the previous year.
Adjusted earnings per share were $5.52 versus $4.93 last year.
Adjusted EBITDA increased to $416 million from $384.6 million in the same period a year ago.
Operating income jumped to $348.6 million from $336.3 million in the prior year.
Net sales increased to $1.71 billion from $1.49 billion in the previous year.
Looking ahead, the company expects full year 2026 sales growth of 16-18%, including organic sales growth of 9-11%.
The company expects full year 2026 earnings per share in the range of $17.25 to $17.55 and adjusted earnings per share in the range of $20.25 to $20.55.
In the pre-market trading, Hubbell is 1.58% higher at $505.90 on the New York Stock Exchange.
Trading Signals: Galderma: Nach der SMI-Premiere lockt das Comeback
Nach dem Aufstieg in die Börsenelite geriet die Aktie zunächst unter Druck. Starke Quartalszahlen, der rasante Aufstieg von Nemluvio und ein angehobener Ausblick sprechen nun jedoch wieder für höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Hubbell Inc
|
27.07.26
|Ausblick: Hubbell präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: Hubbell präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Hubbell stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
16.04.26
|Erste Schätzungen: Hubbell gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
02.02.26
|Ausblick: Hubbell öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Hubbell Inc
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASML, Iberdrola & Howmet Aerospace mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASML
✅ Iberdrola
✅ Howmet Aerospace
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und KI-Sorgen: SMI knackt nächsten Rekord -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot - Nikkei und KOSPI sacken kräftig ab
Während der heimische Aktienmarkt zulegt, tendiert der deutsche Leitindex seitwärts. An den Märkten in Fernost ging es am Dienstag überwiegend bergab.