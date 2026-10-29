Hub Power XD mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hub Power XD gab am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 9.86 PKR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hub Power XD 8.96 PKR je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22.11 Milliarden PKR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27.08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hub Power XD einen Umsatz von 17.40 Milliarden PKR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch