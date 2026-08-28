Hub Power XD gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hub Power XD hat am 27.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 12.77 PKR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 9.16 PKR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 20.55 Milliarden PKR – das entspricht einem Zuwachs von 9.58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18.76 Milliarden PKR erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 38.26 PKR gegenüber 35.56 PKR im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Hub Power XD im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 14.67 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 71.13 Milliarden PKR im Vergleich zu 83.35 Milliarden PKR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch