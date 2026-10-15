HUB gewährte Anlegern Blick in die Bücher

HUB lud am 14.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 13.00 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HUB 7.97 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14.50 Prozent auf 3.23 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch