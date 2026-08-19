Huazhu Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Huazhu Group hat am 17.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.72 USD. Im Vorjahresviertel hatte Huazhu Group 0.680 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 1.05 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 888.4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch