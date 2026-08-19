Huazhu Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Huazhu Group lud am 17.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.56 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Huazhu Group 0.530 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 8.20 Milliarden HKD gegenüber 6.93 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch