Huazhu Group hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.83 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Huazhu Group 0.640 USD je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Huazhu Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18.20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.15 Milliarden USD im Vergleich zu 972.5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch