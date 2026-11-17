Huazhu Group präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.65 HKD. Im Vorjahresviertel waren 0.500 HKD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.01 Milliarden HKD – ein Plus von 18.52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Huazhu Group 7.61 Milliarden HKD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch