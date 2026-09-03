Huayuan Property präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Huayuan Property hat am 31.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Huayuan Property hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 76.4 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1.46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 77.5 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch