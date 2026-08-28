Huayu Automotive Systems Company präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Huayu Automotive Systems Company hat am 27.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.44 CNY gegenüber 0.510 CNY im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1.23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 44.30 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 43.76 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.ch