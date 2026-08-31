Huaxin Cement: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Huaxin Cement hat am 28.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.60 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.450 HKD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12.19 Milliarden HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 27.12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.59 Milliarden HKD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch