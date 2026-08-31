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31.08.2026 06:37:00
Huaxin Cement: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Huaxin Cement hat am 28.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0.08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 1.56 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 26.63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.23 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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