Huaxin Cement hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Huaxin Cement hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.08 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.060 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Huaxin Cement im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20.41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.51 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1.26 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch