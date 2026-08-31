Huaxin Cement hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Huaxin Cement hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.52 CNY gegenüber 0.420 CNY im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19.17 Prozent auf 10.59 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.89 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch