Huawei remporte huit prix, dont cinq premiers prix, dans le cadre de l'Interop Tokyo 2020

TOKYO, 5 juin 2020 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a entraîné des changements sans précédent dans de multiples secteurs et industries. Il semblerait toutefois qu'elle ne peut freiner l'expansion rapide de l'industrie des technologies de l'information et des communications (TIC). Le comité organisateur de l'Interop Tokyo 2020, le plus important salon du domaine des TIC au Japon, a dévoilé les lauréats des Best of Show Awards (prix des produits et services les plus pertinents parmi ceux présentés). La gamme de solutions et de produits novateurs de Huawei a remporté huit prix, en reconnaissance de leurs avantages techniques uniques.

Les prix suivants ont été décernés à Huawei :

Premier prix dans la catégorie Infrastructure réseau : OptiXtrans OSN 9800 M12, le premier produit de transmission par super bande C de l'industrie.

Premier prix dans la catégorie Infrastructure nuage : Commutateur de centre de données CloudEngine 16800, la carte de ligne GE à plus haute densité qu'offre l'industrie aux centres de données à l'ère de l'intelligence artificielle (IA).

Premier prix dans la catégorie Serveurs et stockage : OceanStor Dorado 8000/18000 V6, la nouvelle génération de produits de stockage flash intégral de Huawei, qui s'oriente sur des scénarios de production et de transaction de base et qui établit en permanence des références en matière de performance, de fiabilité et de renseignement.

Premier prix dans la catégorie Internet des objets (IDO) : AR502H, la passerelle informatique en périphérie de Huawei.

Premier prix dans la catégorie Installation : eMIMO, la solution en matière d'installation d'informatique en périphérie.

Dans la catégorie IA, la grappe d'IA Atlas 900, produit phare de l'industrie, s'est révélée l'unique récipiendaire.

Prix spécial dans la catégorie Informatique d'entreprise : NetEngine AR6000, le routeur 5G à réalité augmentée de Huawei.

Prix spécial dans la catégorie Infrastructure réseau : OptiXtrans DC908 de Huawei, un produit intelligent d'interconnexion de centres de données (DCI) avec une capacité à fibre unique de 88 Tbit/s et un système d'exploitation et de maintenance compatible avec l'IA.

Les prix décernés à Huawei lors de l'Interop Tokyo en 2020 et dans les années précédentes montrent que l'industrie reconnaît toute l'importance qu'accorde l'entreprise à l'innovation et à la qualité, et sont le reflet de l'investissement stratégique de longue date de Huawei dans la recherche et le développement (R et D). Une telle reconnaissance, tant de la part de ses pairs que de ses clients, demeure le réel moteur propulsant les efforts continus de l'entreprise. Celle-ci est d'ailleurs résolue à investir dans la R et D à plus long terme, de manière à fournir aux clients des produits et des solutions de TIC plus compétitifs, novateurs et uniques, et ce, grâce à l'innovation technologique de base.

En raison de la pandémie, les démonstrations sur place de l'Interop Tokyo 2020 ont été annulées. Ainsi, on a procédé à des démonstrations en ligne de même qu'à la sélection des lauréats du 13 avril au 30 juin. La conférence a permis de présenter les pratiques et les innovations technologiques les plus avancées dans l'industrie. En rassemblant des solutions de pointe dans de nombreux domaines, dont l'IA, l'IDO, l'informatique en périphérie et l'Internet industriel, Interop Tokyo a contribué à insuffler une nouvelle vitalité et une confiance renouvelée dans l'industrie et, par le fait même, dans le monde entier.

Travaillant avec ses partenaires d'une façon « ouverte, collaborative et mutuellement bénéfique », Huawei a présenté un tout nouvel écosystème numérique intelligent et des cas d'application pertinents, dont 14 produits et solutions. Ces produits et solutions de pointe illustrent parfaitement la capacité de Huawei à promouvoir de manière globale une expansion numérique rapide et intelligente dans le domaine des TIC. Grâce à un investissement continu dans les nouvelles technologies et les nouveaux écosystèmes des TIC, ainsi qu'à l'accumulation constante d'une expérience des services mondiaux, Huawei gagne la confiance d'un nombre croissant d'entreprises de premier plan. À ce jour, plus de 700 villes et 228 entreprises de la liste des Fortune Global 500 (dont 58 dans la première tranche de 100 entreprises) ont choisi Huawei comme partenaire de transformation numérique.

À propos d'Interop Tokyo

Interop Tokyo est l'un des événements ayant la plus grande portée dans l'industrie de l'informatique en réseau, ainsi que le salon des TIC le plus important et le plus influent du Japon. Les Best of Show Awards sont les prix les plus prestigieux d'Interop. Chaque année, un jury constitué d'experts de l'industrie et de professeurs universitaires passe en revue des centaines de solutions et de produits, puis sélectionne ceux qui se révèlent les plus novateurs, qui s'accompagnent des technologies d'avant-garde les plus remarquables et qui ont la plus grande valeur commerciale.

