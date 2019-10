Huawei récompensé en octobre 2019 du Customers' Choice de Gartner Peer Insights dans la catégorie Mise en réseau de data centers

SHENZHEN, Chine, 28 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Huawei a reçu, en octobre 2019, la distinction Customers' Choice de Gartner Peer Insights dans la catégorie Mise en réseau de data centers. C'est la deuxième fois que Huawei obtient cette récompense.

Gartner Peer Insights est une puissante plateforme d'évaluation des produits et des services informatiques d'entreprise, comptant plus de 255 000 évaluations vérifiées de clients sur 355 marchés définis (en juin 2019). Dans les marchés disposant de suffisamment de données, Gartner Peer Insights récompense les fournisseurs les mieux notés par leurs clients avec la distinction Customers' Choice (Choix des clients). Cette reconnaissance par les pairs peut être un complément utile à l'avis d'experts, dans la mesure où elle s'appuie sur leur ressenti direct concernant la mise en œuvre et le fonctionnement d'une solution.

Huawei a toujours été actif sur les marchés des réseaux de data centers. Depuis son lancement en 2012, la solution de réseau de data centers CloudFabric de Huawei a été déployée dans plus de 7 800 data centers d'entreprise dans plus de 120 pays. Huawei a obtenu deux fois de suite la distinction Customers' Choice de Gartner Peer Insights grâce à un très grand nombre d'évaluations positives et à l'immense satisfaction de ses clients. Nous estimons que cette distinction reflète également la place de Huawei dans le secteur des réseaux de data centers et son bilan solide en matière de déploiement à grande échelle et d'utilisation commerciale à destination des clients internationaux.

Cette année, Huawei a lancé le premier commutateur de data center du secteur, mis au point pour l'ère de l'intelligence artificielle (IA) : CloudEngine 16800 a été commercialisé à grande échelle par de nombreux clients à travers le monde. En outre, la société a constamment innové dans les domaines des réseaux axés sur les intentions et des réseaux intelligents et sans perte. Lors du HUAWEI CONNECT 2019, Huawei a présenté son déploiement automatique de modèles caractéristiques de réseaux axés sur l'intention, l'exploitation et l'entretien intelligents (dont la détection d'erreur en une minute, la localisation d'erreur en trois minutes et la correction d'erreur en cinq minutes) et la mise en réseau à grande échelle du réseau intelligent et sans perte de data centers AI Fabric. L'objectif de Huawei est de faire basculer les réseaux de data centers de l'ère du cloud à l'ère de l'IA, d'aider les clients à réduire les dépenses d'investissement (CAPEX) et les dépenses d'exploitation (OPEX) et d'accélérer la transformation intelligente.

« Nous apprécions grandement les retours d'information de nos clients chez Gartner Peer Insights et nous pensons que la distinction Customers' Choice illustre l'attachement de Huawei à leur assurer une expérience exceptionnelle », a déclaré Leon Wang, le Président du Data Center Network Domain chez Huawei. « Nous faisons nôtre la primauté du client, nous continuerons d'innover et nous fournirons à nos clients des solutions de réseau de data centers répondant à leurs besoins et à leur développement à long terme. »

[1] Le Customers' Choice de Gartner Peer Insights est une distinction accordée aux fournisseurs de la catégorie Mise en réseau de data centers par des utilisateurs finaux professionnels vérifiés, tenant compte du nombre d'évaluations et des notes globales données par les utilisateurs. Afin de garantir une évaluation équitable, Gartner applique des critères rigoureux pour la reconnaissance des fournisseurs présentant une note de satisfaction client élevée. https://www.gartner.com/reviews-pages/peer-insights-customers-choice-distinctions-methodology/

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Web de la solution de réseau de data centers CloudFabric de Huawei : https://e.huawei.com/en/solutions/business-needs/enterprise-network/data-center-network/

Le Customers' Choice de Gartner Peer Insights repose sur les avis subjectifs d'utilisateurs finaux individuels, des évaluations et des données, selon une méthodologie documentée. Ces avis ne constituent en rien les vues ou l'aval de Gartner ou de ses sociétés affiliées.