Huawei Partners s'associe avec Merriam-Webster pour offrir l'appli du dictionnaire de renommée mondiale aux utilisateurs d'AppGallery

L'application du dictionnaire Merriam-Webster est dès maintenant accessible sur les appareils Huawei, avec une offre d'activation exclusive visant à promouvoir l'apprentissage de la langue anglaise

SHENZHEN, Chine, 11 août 2020 /CNW/ - L'appli du dictionnaire Merriam-Webster, la plus fiable et la plus utile du marché, est arrivée sur AppGallery. Éditeur de dictionnaires aidant des millions de personnes à mieux comprendre et utiliser la langue anglaise, Merriam-Webster est le premier fournisseur de services linguistiques d'Amérique depuis plus de 180 ans et possède l'une des plus grandes équipes d'auteurs et de rédacteurs de dictionnaires professionnels au monde.

En plus d'un accès complet à toutes les définitions, l'application comprend un thésaurus intégré, des prononciations audio enregistrées par de véritables anglophones, ainsi que des exemples de phrases permettant de comprendre comment utiliser les mots dans leur contexte.

« Une partie de la mission de Merriam-Webster consiste à aider les gens à mieux comprendre et utiliser la langue, afin qu'ils puissent mieux comprendre et communiquer avec le monde », explique Sal DeSpirito, vice-président principal mondial du marketing et du développement commercial de Britannica et de Merriam-Webster. « Nous sommes ravis de nous associer à Huawei pour offrir des définitions et du contenu linguistique fiables à un plus grand nombre de personnes dans le monde. »

Des jeux de vocabulaire et des jeux-questionnaires intégrés rendent l'apprentissage du vocabulaire plus amusant, tandis que le fameux « mot du jour » encourage l'apprentissage à l'aide de définitions claires et de faits mémorables. Des termes pratiques et utiles aux mots les plus inhabituels et ludiques, il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre.

Les utilisateurs qui hésitent sur l'orthographe d'un mot peuvent le rechercher grâce à la fonction de recherche vocale exclusive de l'application Dictionary-Merriam-Webster. Celle-ci permet aux utilisateurs de rechercher le terme prononcé, ainsi que ses définitions et synonymes, de manière précise et efficace en parlant simplement dans le microphone.

À partir d'aujourd'hui, les utilisateurs de Huawei[1] qui téléchargent l'application Dictionary-Merriam-Webster et activent leur compte avant le 31 octobre[2] recevront un cadeau exclusif qui déverrouillera les fonctionnalités haut de gamme de l'application pendant 12 mois. Ce cadeau, uniquement disponible dans le cadre du partenariat d'AppGallery avec Merriam-Webster, sera utile à tous les étudiants, en particulier pour la prochaine rentrée scolaire.

Les utilisateurs haut de gamme du dictionnaire Merriam-Webster bénéficient d'une expérience optimisée et sans publicité, avec un accès hors ligne aux définitions et aux synonymes afin de pouvoir rechercher des mots en toutes circonstances.

AppGallery - l'un des 3 premiers marchés d'applis au monde

AppGallery, l'un des trois premiers marchés d'applications au monde, est disponible dans plus de 170 pays et régions et connecte 650 millions d'utilisateurs à l'écosystème intelligent et innovant de Huawei. Non seulement le marché AppGallery garantit la confidentialité et la sécurité de ses utilisateurs, mais il offre également des expériences fonctionnelles uniques et une fonction de découverte améliorée des applications. Il compile des applications populaires de qualité dans le monde entier, classées dans 18 catégories, dont les actualités, les réseaux sociaux et bien d'autres encore.

Visitez AppGallery dès maintenant pour découvrir des milliers d'applications, ou pour de plus amples renseignements, visitez https://consumer.huawei.com/en/mobileservices/appgallery/.

https://forums.developer.huawei.com/forumPortal/en/home

[1] La promotion est disponible pour les pays anglophones d'Europe, d'Asie Pacifique et du Moyen-Orient. [2] Les cadeaux sont offerts selon le principe du premier arrivé, premier servi. Tous les codes d'activation doivent être utilisés avant le 31 octobre 2020. Les utilisateurs ne peuvent pas activer leur abonnement dans différentes régions. Par exemple, les utilisateurs basés en Europe ne peuvent utiliser le code d'activation que dans le paquet de codes à usage de l'Europe. Le paquet de codes n'est pas disponible pour les comptes Dictionary-Merriam-Webster qui ont eu un abonnement haut de gamme au cours du dernier mois.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1226737/Huawei_AppGallery.jpg

SOURCE AppGallery, Huawei