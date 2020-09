Huawei et Sunline lancent conjointement la solution de prêt numérique sans contact Digital Loan One Box

SHANGHAI, 28 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Lors de l'événement HUAWEI CONNECT 2020, Sunline et Huawei ont lancé conjointement la plateforme de prêt numérique Digital Loan One Box, une solution mondiale sans contact pour les services financiers. Cette solution sera déployée dans des pays et des régions du monde où l'inclusion financière est devenue un besoin urgent, comme en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient, en Amérique latine et en Afrique.

Digital Loan One Box adopte une stratégie ouverte, permettant aux institutions financières de proposer un large éventail de services sans contact, comme une gamme de produits de prêts en ligne, un outil électronique de connaissance de la clientèle, l'évaluation des risques, le déboursement de fonds ainsi que le traitement postérieur aux prêts. La solution répond aux besoins urgents des institutions financières et de leurs clients en matière de services financiers numériques. Cette exigence est de plus en plus pressante dans le contexte de la pandémie avec laquelle de nombreux pays sont encore aux prises.

En tant que pierres angulaires des économies nationales, les institutions financières ont besoin de services financiers sans contact, numériques et en ligne, surtout dans le contexte actuel. Cependant, toutes les banques mondiales font face à des défis similaires dans leur processus de transformation numérique, à savoir des coûts et des risques énormes pour remplacer les systèmes existants, un budget limité et un rendement incertain du capital investi pour la transformation, le manque d'expérience en entreprise et en technologie ouvertes, une concurrence de plus féroce, une demande plus forte que jamais pour des services sans contact en raison de la pandémie, etc.

Les services financiers sans contact font référence à des services où les clients et les banques n'ont pas besoin d'interagir en personne. Par l'entremise d'omnicanaux, il devient possible de prendre en charge des services reposant sur des plugiciels, des entreprises intégrées et des fonctionnalités prêtes à l'emploi.

La solution Digital Loan One Box est construite sur l'infrastructure hyper convergée FusionCube de Huawei, permettant d'adopter EDSP, un cadre de microservices bancaires dédié aux entreprises lancé par Sunline en 2020. Cette solution permet une mise à l'échelle horizontale rapide et dynamique, tant pour les besoins des entreprises que pour ceux du système. Elle fournit également aux équipes de développement de l'exploitation un processus de conception à livraison continue afin de répondre aux exigences de développement de plus en plus souples des institutions financières. Les services bancaires sans contact rendent les opérations bancaires beaucoup plus pratiques, tout en restant conviviaux, rapides et professionnels, permettant ainsi d'améliorer la satisfaction, la fidélisation et la loyauté des clients. L'interconnexion de l'écosystème financier permet d'accroître la part de marché et la réputation des institutions financières. Cette solution leur offre également un coût total de possession avantageux qui saura répondre à leurs attentes en matière d'investissement.

Digital Loan One Box offre des performances d'une extrême rapidité dans les domaines suivants :

Ouverture de compte à distance en temps réel et authentification de l'identité biométrique au moyen d'approches multiples (authentification à plus facteurs)

Création, approbation et déboursement rapide des prêts en ligne (demande du prêt en trois minutes et approbation du prêt en une seconde sans aucune intervention manuelle)

Développement en temps réel de campagnes de promotion et de marketing

Souplesse du traitement postérieur au prêt, évaluation instantanée de prolongation de prêt

Mise à jour en temps réel des renseignements sur le compte et services sans interruption

Accès rapide pour les partenaires de l'écosystème par l'entremise d'interfaces de programmation d'applications ouvertes et standards

Produits hautement normalisés qui sont faciles d'utilisation pour les clients

Déploiement rapide pouvant être mis en service dans un délai de deux mois

« Dans le contexte de la pandémie actuelle, notre solution arrive à point nommé pour les institutions financières. Elle répond aux exigences d'efficacité en matière de prêts et d'emprunts, tant pour les institutions financières que pour les clients, en cette période exceptionnelle. Au sein de cette industrie, nous continuerons à développer un écosystème mondial et des solutions fondées sur des scénarios en collaborant avec des partenaires mondiaux, a déclaré Jason Cao, président de l'unité commerciale Global Financial Services, Enterprise Business Group, chez Huawei. De concert avec nos clients et nos partenaires du secteur, nous commencerons par déployer la 5G pour ensuite saisir les opportunités qui se présentent à nous dans cinq grands domaines technologiques : la connexité, l'informatique en nuage (ou « cloud computing »), l'algoristique, l'IA et les applications industrielles. À terme, nous fournirons des solutions et des technologies intelligentes fondées sur des scénarios permettant de faciliter la transformation numérique pour les clients financiers. »

Hongan Li, premier vice-président de Sunline, a ajouté : « Sunline est une entreprise mondiale de services bancaires informatisés. Nous continuons d'innover dans le but de devenir un leader en technologie financière et d'enrichir l'interconnectivité des différents aspects de nos vies. Lors de la COVID-19, nous avons pris conscience des besoins urgents en innovation technologique, en services numériques et en services financiers ouverts dans le monde entier. C'est pourquoi Sunline et Huawei lancent dès maintenant la solution Digital Loan One Box. La solution est conçue pour les institutions financières et leurs clients, particulièrement pour ceux ayant des capacités technologiques limitées. Elle est calquée sur le cadre de microservices bancaires dédié aux entreprises de Sunline. Cette plateforme souple se caractérise par sa grande flexibilité, sa facilité de couplage, son haut rendement et son déploiement décentralisé. Elle répond aux exigences dynamiques de mise à l'échelle horizontale des institutions financières de toute taille, tant au niveau opérationnel qu'au niveau du système. Notre objectif est de fournir une solution pratique et utile en cette période exceptionnelle. »

Huawei et ses partenaires aident les institutions financières à atteindre un nouveau sommet numérique en matière d'inclusion financière, d'innovations commerciales fondées sur les données et de systèmes bancaires ouverts, en leur proposant une connectivité totale et des services souples. À ce jour, Huawei a collaboré avec plus de 5 400 partenaires de solutions et de services dans le monde entier afin de soutenir plus de 1 600 clients financiers répartis dans 60 pays et régions. Ensemble, nous avons créé un écosystème dont la portée ne cesse de grandir.

Sunline est un fournisseur de solutions de technologies financières de premier plan. Elle réinvente constamment ses technologies dans le but d'accélérer la révolution des services financiers et de stimuler le développement de l'industrie. À ce jour, Sunline a fourni à plus de 800 institutions financières mondiales des solutions informatiques financières intégrées, couvrant les activités de base, les activités financières sur Internet, les mégadonnées et les services de gestion.

En tant que pionnier parmi les fournisseurs de technologies financières de Chine, Sunline a implanté depuis 2016 des succursales et des bureaux de service à Singapour, en Malaisie, en Thaïlande, en Indonésie et à Hong Kong. L'entreprise est largement reconnue pour ses forces en matière d'innovation, pour son leadership sur le marché et pour ses produits performants. Elle figure parmi les trois premiers fournisseurs de plateformes bancaires en Asie-Pacifique, selon le Forrester's Global Banking Platform Deals Survey de 2019. Cette année, le Global Brands Magazine a décerné à Sunline le prix 2020 de l'entreprise de technologies financières la plus innovante d'Asie. Sunline fait également partie de la liste 2020 d'IDC des 50 plus grandes entreprises de technologies financières de Chine.

HUAWEI CONNECT 2020 est un événement phare annuel au sein de l'industrie mondiale des technologies de l'information et des communications (TIC) organisé par Huawei, qui aura lieu à Shanghai du 23 au 26 septembre 2020. HUAWEI CONNECT est une plateforme ouverte conçue pour aider nos clients et nos partenaires à s'y retrouver parmi ces changements, faire part de leurs expériences et travailler ensemble pour créer une nouvelle valeur ajoutée. Lors de l'événement de cette année, différentes parties prenantes de l'industrie des TIC, notamment des leaders d'opinion, des élites du milieu des affaires, des experts en technologie, des entreprises de premier plan, des partenaires d'écosystèmes, des fournisseurs de services d'application et des développeurs, ont partagé leurs points de vue sur les tendances actuelles et les opportunités de la numérisation dans l'industrie. Un large éventail de technologies, de produits et de solutions TIC de pointe a également été mis en avant lors de cet événement afin que nos innovations issues d'efforts conjoints puissent être présentées. Notre objectif ultime est de bâtir un écosystème du secteur ouvert et sain qui profitera à tous les intervenants et apportera une nouvelle valeur ajoutée à tous les secteurs. Pour en savoir plus, consultez le site :

https://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect2020/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1281514/Huawei.jpg