Huawei et Phanes Group réalisent le plus grand projet solaire distribué des Émirats arabes unis

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 24 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Phanes Group, un fournisseur international de solutions d'énergie solaire globales, basé à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, s'est associé avec Huawei pour livrer le premier projet d'énergie solaire de connexion de toit moyenne tension (MT) des Émirats. Le projet de toit distribué de 25,8 MW a été développé pour DP World - le deuxième plus grand exploitant portuaire mondial. Il s'agit actuellement du plus grand projet de développement distribué aux Émirats arabes unis, qui présente une composition unique de différents types de projets, notamment des entrepôts, des auvents pour voitures et des bâtiments commerciaux.

Le développement comprend plus de 88 000 panneaux solaires, les onduleurs Smart String SUN2000- (8-40) KTL toutes séries de Huawei, 25 projets indépendants, chacun ayant un seul point de connexion (POC). Ces équipements sont installés sur plus de 60 toitures de six types différents, parmi lesquels on compte le plus grand toit de la région (2,6 MW) sur un seul et même site. Le projet comportait également 12 profils de bâtiments différents et comprenait des travaux simultanés sur un ensemble de 12 projets.

Il s'agit là d'un projet essentiel dans le cadre du programme de facturation nette « Shams » de Dubaï, qui servira de modèle pour le déploiement de systèmes photovoltaïques solaires industriels distribués dans la région. Stefanos Lialios, responsable de l'exécution du projet pour Oryx Solar Systems Solutions - une entreprise de Phanes Group - a déclaré que le projet fournissait une production d'électricité stable à DP World grâce aux performances des onduleurs de branche intelligents Huawei, notamment en raison de leur fiabilité et de leur faible taux de panne depuis leur mise en service sur le réseau. Phanes Group est favorable à l'utilisation des onduleurs de branche intelligents à refroidissement naturel dans des températures extrêmement élevées et des conditions désertiques. Ces solutions optimisent les coûts grâce au système de gestion intelligente.

« Nous sommes vraiment heureux de ce partenariat et du projet », ajoute M. Lialios. « Il s'agit d'un projet pionnier qui servira de catalyseur pour faire progresser le secteur de l'énergie solaire photovoltaïque aux Émirats arabes unis et nous sommes optimistes quant à l'avenir des énergies renouvelables dans les Émirats. »

Le projet d'énergie solaire de DP World tire parti du fort éclairement naturel pour produire 35 734 MWh d'électricité par an et évite les émissions de plus de 21 000 tonnes de CO 2 chaque année. Il est homologué dans le cadre des activités de projet de la composante des Nations unies pour l'énergie solaire à petite échelle dans les Émirats arabes unis et contribue à la stratégie énergétique intégrée de Dubaï 2030, ainsi qu'à la vision 2021 des Émirats pour un environnement durable. Phanes Group et Huawei vont continuer à travailler de concert pour développer des centrales solaires photovoltaïques plus efficaces dans le monde entier.

À propos de Phanes Group :

Phanes Group est un développeur international dans le domaine de l'énergie solaire, un gestionnaire d'investissements et d'actifs, stratégiquement basé à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Créée en 2012, l'approche intégrée de Phanes Group, alliant expertise financière et expertise en ingénierie, permet à l'entreprise d'offrir des solutions d'énergie solaire globales.

Phanes Group dispose d'un portefeuille croissant d'investissements et de développements dans le domaine de l'énergie solaire, couvrant de nombreuses zones géographiques, en portant une attention spéciale aux marchés émergents - en particulier l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie centrale et la Communauté des États indépendants (CEI). À ce jour, la contribution mondiale de Phanes Group à la production d'énergie propre dépasse 70 MW, alors que des projets représentant 1,5 GW supplémentaire sont en cours de développement ou en phase de planification à l'échelle mondiale.

À propos de Huawei :

Huawei est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'énergie de réseau et de TIC, qui propose actuellement des produits et des solutions d'énergie de réseau dans plus de 170 pays, au service de plus de trois milliards de personnes dans le monde entier. Huawei intègre de manière innovante les technologies de l'information numérique telles que l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, les Big data et le cloud computing, avec la technologie photovoltaïque, afin de promouvoir des solutions photovoltaïques de pointe intelligentes dans des modalités d'applications à échelle industrielle, commerciales et résidentielles. D'après les rapports publiés par le cabinet de conseil mondial IHS Markit, Huawei a été classée à la première place mondiale des expéditions d'onduleurs pendant quatre années consécutives, de 2015 à 2018. Pour en savoir plus, veuillez visiter : https://solar.huawei.com ou LinkedIn / Twitter / Facebook : Huawei FusionSolar.

