Huawei dévoile le terminal optique de campus Huawei OptiXstar S892E et la plate-forme de transmission optique OTN Liquid de nouvelle génération

Pour mettre à niveau le réseau intelligent OptiX et accélérer la transformation numérique de l'industrie

SHANGHAI, 25 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Lors de la cérémonie HUAWEI CONNECT 2020 qui s'est tenue à Shanghai, Huawei a dévoilé de nouveaux produits qui constituent une mise à niveau majeure de ses solutions de réseau intelligent OptiX pour les entreprises. Ces nouveaux produits comprennent le Huawei OptiXstar S892E, qui est un terminal optique intelligent conçu pour la liaison Wi-Fi 6 à haut débit dans les campus d'entreprises, et la série Huawei OptiXtrans E6600, qui est la première plate-forme de transport optique du secteur avec la technologie Liquid OTN intégrée. Ces produits innovants amélioreront la connectivité optique pour la transformation numérique des entreprises.

Richard Jin, président de la ligne de produits Transmission & Access de Huawei, a déclaré : « Les fibres consomment moins d'énergie, ont une bande passante ultra-haute, et sont sûres et fiables. Dans l'interconnexion industrielle et le campus d'entreprise, les fibres optiques sont le moyen de transmission préféré pour la connectivité intelligente qui est connu dans l'industrie. Huawei s'est engagé à mettre les technologies de communication optique de pointe au service de diverses industries, à aider les entreprises à construire des réseaux d'infrastructure entièrement optiques et à faciliter la transformation numérique des entreprises ».

La solution Huawei Intelligent OptiX Network se concentre sur trois éléments : le centre de données optique (Huawei DC OptiX), le transport optique (Huawei Single OptiX) et le campus optique (Huawei Campus OptiX). Depuis son lancement, la solution a été largement utilisée dans de nombreux secteurs, notamment les administrations publiques, l'énergie électrique, les transports, la finance et la fabrication, et a servi plus de 3 800 entreprises dans plus de 150 pays. Cette année, Huawei a mis à jour sa solution pour les trois scénarios. Dans les centres de données optiques, l'IA satisfait les exigences techniques du personnel O&M, ce qui permet aux ingénieurs informatiques de gérer les appareils de CT. Dans le domaine du transport optique, Huawei a lancé Liquid OTN, qui permet une transmission unifiée de tous les services, réduisant ainsi la latence de 30 %. Dans les campus optiques, Huawei a lancé la technologie 40G PON, qui présente le taux le plus élevé du secteur pour ce qui est de la liaison Wi-Fi 6 haut débit pour fournir un accès en gigabits.

Lors de cette cérémonie, Huawei a lancé deux nouveaux produits pour le campus mondial optique et les scénarios de transport optique :

Le premier produit est le Huawei OptiXstar S892E, un terminal optique intelligent conçu pour la liaison Wi-Fi 6 du campus.

Le Wi-Fi 6 est de plus en plus répandu sur le marché des WLAN d'entreprise, mais son taux d'interface aérienne élevé de 10 Gbit/s + exerce une pression sur la largeur de bande de transmission, la fiabilité et l'efficacité de déploiement du réseau de transport. Huawei OptiXstar S892E est le premier terminal optique de l'industrie qui prend en charge le 40G PON. Il prend en charge la commutation rapide de protection et la configuration automatique. Il peut relever efficacement ces défis. Il est conçu pour le réseau Wi-Fi 6 haute capacité dans des entreprises, des écoles, des aéroports et des stades, et apporte les avantages suivants :

Haute capacité : Le Huawei OptiXstar S892E utilise l'algorithme d'agrégation ultra-micro pour offrir une bande passante montante et descendante quatre fois supérieure à celle de son prédécesseur. Il permet ainsi un accès Internet payant sur les campus.

Haute disponibilité : Le Huawei OptiXstar S892E dispose de deux ports optiques 10GE qui se servent mutuellement de sauvegarde. Grâce au mécanisme intelligent de type C actif-actif, les services clés peuvent être identifiés en cas de défaillance d'une liaison, et les liaisons peuvent être commutées dans un délai de 50 ms, ce qui garantit des services toujours actifs.

Configuration intelligente : Les services peuvent être automatiquement offerts grâce au mécanisme de configuration automatique basé sur l'IA. Cette configuration permet, grâce à la nature "plug-and-play" du dispositif, de configurer 100 terminaux optiques de ce type en une minute, ce qui améliore considérablement l'efficacité du déploiement.

Le deuxième produit, la série Huawei OptiXtrans E6600, est utilisée pour construire un réseau de transmission rapide qui sert d'infrastructure aux industries verticales.

L'énergie, les transports, l'administration, l'éducation, la finance et les industries manufacturières sont tous essentiels pour une ville intelligente. En plus de simplifier l'O&M, les réseaux de communication doivent également répondre aux exigences de sécurité de l'information. Les produits de la série Huawei OptiXtrans E6600 sont la première plate-forme de transport optique du secteur à intégrer la technologie Liquid OTN. Ils se caractérisent par une grande fiabilité, une densité élevée et une exploitation et une maintenance intelligentes, qui protègent les services de production et permettent de transporter tous les services sur un seul réseau.

Les trois principaux avantages sont :

Haute sécurité : Liquid OTN protège efficacement la production des entreprises et répond aux exigences de sécurité. De plus, la latence garantie du dispositif est inférieure à 10 ms, ce qui est suffisamment rapide pour les systèmes de contrôle critiques.

Haute densité : Ce produit est l'équivalent de quatre types d'anciens appareils, et réduit l'empreinte physique de 60 %, ce qui simplifie la gestion du réseau.

O&M intelligent : La mise en réseau définie par logiciel (SDN) est prise en charge, et iMaster NCE peut être utilisé pour une gestion, un contrôle et une analyse unifiés. La découverte visualisée des ressources du réseau et la fourniture rapide de services améliorent l'efficacité globale de l'exploitation et de l'entretien de 30 %. La fonction de prédiction de la santé du réseau a une précision de 90 %.

Des responsables des secteurs de l'énergie électrique et de l'automobile ont également présenté leur application des réseaux entièrement optique lors de la cérémonie. Depuis son lancement, le réseau intelligent OptiX de Huawei a permis à 3800 clients dans plus de 150 pays de transformer leur numérique.

HUAWEI CONNECT 2020 est un événement annuel majeur organisé par Huawei pour l'industrie mondiale des TIC. Il se déroule à Shanghai du 23 au 26 septembre 2020. HUAWEI CONNECT est une plateforme ouverte conçue pour aider nos clients et partenaires à faire face à ces changements, à partager leur expérience et à travailler ensemble pour créer de la valeur nouvelle. Lors de l'événement de cette année, nous explorerons les tendances et les possibilités de la numérisation industrielle, nous présenterons des technologies, des produits et des solutions TIC de pointe, nous vous donnerons un aperçu des fruits de l'innovation conjointe et nous partagerons les meilleures pratiques en matière de transformation numérique. Notre but ultime est de construire un écosystème industriel ouvert et sain qui profitera à toutes les parties prenantes et créera une nouvelle valeur pour toutes les industries. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site ci-après :

https://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect2020/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1280875/Keynote_speech_Richard_Jin_President_Huawei_Transmission___Access_Product.jpg