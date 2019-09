HUAWEI CLOUD lance le service EI Cluster et les jumeaux industriels intelligents

SHANGHAI, 18 septembre 2019 /CNW/ - Dès la première journée de HUAWEI CONNECT 2019, Zheng Yelai, le président du service de nuage informatique pour entreprises de Huawei, a prononcé une allocution intitulée « Crossing the Commercial Chasm - Building Inclusive AI » (traverser le gouffre commercial; créer une intelligence artificielle inclusive). Il a proposé quatre clés pour implanter avec succès l'intelligence artificielle (IA) et a annoncé le lancement officiel du service EI Cluster et des jumeaux industriels intelligents (Industrial Intelligent Twins), tous deux de pointe.

M. Zheng affirme : « Huawei a conçu des solutions d'IA généralistes pour tous les scénarios; le temps est venu de porter la mise en place de l'intelligence artificielle au prochain niveau. HUAWEI CLOUD propulsera l'implantation. Nous travaillerons avec un nombre incalculable d'entreprises pour faire le pont sur le gouffre commercial de l'IA, de sorte que cette technologie puisse porter l'intelligence dans toutes les industries pour que celles-ci en tirent parti. »

Les quatre clés pour implanter avec succès l'IA

Les investisseurs de la planète sont enthousiastes envers l'IA. L'année dernière, Huawei a proposé 3 principaux scénarios d'IA, soit le travail répétitif de fort volume, l'expérience experte, et la collaboration multidomaine. Jusqu'à maintenant, l'intelligence HUAWEI CLOUD pour entreprise a été appliquée avec succès à plus de 500 projets issus de 10 secteurs d'activité, dont la gestion urbaine, la fabrication, les soins de santé, l'automobile, les campus et l'Internet.

M. Zheng soutient aussi que « pour réussir l'implantation de l'IA, il faut coordonner quatre rôles essentiels : les scénarios commerciaux clairs, l'ISV/SI, les appareils/processus, et les plates-formes d'IA ».

1. Les scénarios commerciaux clairs font référence à des objectifs et à des frontières bien définis, à des scénarios en boucle fermée et à des données suffisantes. Par exemple, Sanlian Hope, un fournisseur chinois de technologie de fibre synthétique, inspecte visuellement les filaments. Les travailleurs pouvaient inspecter seulement les 100 derniers mètres de chaque bobine, ce qui pouvait nuire à l'assurance de la qualité. Depuis 2018, Sanlian Hope collabore avec HUAWEI CLOUD pour utiliser l'IA afin d'améliorer l'examen de la qualité de la fibre synthétique. L'entreprise peut désormais vérifier la qualité de chaque bobine.

2. Une puissance informatique facilement accessible. Actuellement, la puissance informatique est insuffisante, coûteuse et difficile à obtenir. HUAWEI CLOUD offre maintenant le service EI Cluster le plus rapide au monde, propulsé par Atlas 900, afin de procurer aux développeurs une puissance informatique suffisante et économique. Le « EI cluster » est composé de milliers de processeurs Ascend 910 et peut accomplir la formation ResNet-50 d'ImageNet en seulement 59,8 secondes, soit 15 % plus rapidement que son concurrent. Contrairement au matériel informatique traditionnel, le service EI Cluster peut être activé instantanément pour offrir une puissance informatique évolutive et souple permettant de répondre aux demandes croissantes.

3. Des services d'IA qui ne cessent d'évoluer. À l'ère de l'IA, mettre en place un système de boucle fermée en ligne est essentiel.

4. Une organisation et des ressources talentueuses bien appariées. Pour bien servir les êtres humains, il importe d'apparier adéquatement les ressources talentueuses, l'organisme et les processus. L'aéroport de Shenzhen collabore avec HUAWEI CLOUD pour élaborer un système intelligent de postes de stationnement d'aéronefs. Les opérateurs n'ont donc plus à accomplir de tâches répétitives, le système apprenant les règles et analysant les précieuses expériences antérieures. Le recours aux bus-navettes a chuté alors que la mise à poste des appareils, elle, a augmenté, améliorant ainsi l'expérience de déplacement des passagers.

Les jumeaux industriels intelligents de HUAWEI CLOUD, un nouveau moteur pour l'intelligence industrielle

HUAWEI CLOUD a officiellement lancé les jumeaux industriels intelligents pour le secteur manufacturier. Étant un nouveau moteur pour la transformation industrielle intelligente, ils sont le fruit de l'application de diverses technologies, dont un moteur de reconnaissance intelligente du savoir propulsée par graphiques, un moteur de prédiction intelligente fondée sur un modèle d'IA et un moteur d'optimisation décisionnelle.

Les jumeaux industriels intelligents de HUAWEI CLOUD ont été appliqués à de nombreux champs, notamment l'énergie, l'exploitation minière, l'alimentation électrique, la cimenterie et la fibre chimique. À titre d'exemple, HUAWEI CLOUD a collaboré avec la CNPC (China National Petroleum Corporation) pour utiliser le moteur de reconnaissance intelligente afin d'aider à l'identification de réservoirs d'hydrocarbures, accélérant le repérage par un facteur de 70 %. HUAWEI CLOUD a travaillé avec Golden Stone Group pour utiliser le moteur d'optimisation intelligente afin d'améliorer la précision de la prédiction du mélange du charbon et de la qualité du coke par un facteur surpassant 95 %. La société a ainsi pu économiser 10 CNY par tonne de coke.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/997497/HUAWEI_CLOUD_Industrial_Intelligent_Twins.jpg

