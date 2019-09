HUAWEI CLOUD gagne du terrain sur les marchés mondiaux grâce au Cloud, à l'IA, à la 5G et à l'IdO

Les entreprises recherchant une nouvelle classe d'applications connectées et intelligentes, l'adoption de HUAWEI CLOUD monte en flèche

SHANGHAI, 21 septembre 2019 /PRNewswire/ -- HUAWEI CLOUD a annoncé une série d'investissements stratégiques en 2019, dans le but d'élargir sa présence mondiale et de répondre à la demande croissante pour sa plateforme intelligente dans le Cloud, sécurisée et stable. HUAWEI CLOUD connaît une adoption massive de ses services et exploite actuellement 23 régions de Cloud et 45 zones de disponibilité à travers l'Afrique, la région Asie Pacifique, l'Europe et l'Amérique latine, permettant ainsi aux organisations du monde entier de bénéficier de la transformation numérique.

Lors du HUAWEI CONNECT 2019, Edward Deng, président du marché mondial pour HUAWEI CLOUD, a déclaré : « La convergence du Cloud, de l'IA, de la 5G et de l'IdO crée une proposition de valeur radicalement nouvelle. Nous définissons cette combinaison de technologies et les changements qui l'accompagnent comme étant « la Nouvelle confluence ». Cette fusion inédite favorise de nouvelles expériences, applications ou industries, et toutes les choses qui n'étaient pas assez intéressantes, impossibles à faire ou inimaginables dans le passé sont désormais réalisables, ce qui a créé une valeur sociale révolutionnaire. »

L'IA, la 5G et l'IdO convergeront à travers des services multiarchitectures dans le Cloud sur HUAWEI CLOUD, afin de propulser la « Nouvelle confluence » et accélérer la transformation de l'intelligence.

Proposer les avantages de l'intelligence artificielle aux entreprises en Asie-Pacifique

En réponse à la demande, HUAWEI CLOUD a déployé en 2019 un plus grand nombre de zones de disponibilité et a fourni des services dans le Cloud sûrs et fiables dans toute la région Asie-Pacifique. Il existe aujourd'hui dans la région sept zones de disponibilité et des équipes locales de service sont présentes dans plus de dix pays, afin de résoudre rapidement et facilement les problèmes des clients.

De plus, HUAWEI CLOUD a lancé plusieurs nouveaux services qui offrent des capacités d'intelligence artificielle révolutionnaires afin d'aider les entreprises de la région Asie-Pacifique à accroître leur efficacité, leur innovation et leur croissance.

Depuis le début de l'année 2019, dans la région Asie-Pacifique, HUAWEI CLOUD est de plus en plus adopté par les entreprises des secteurs de l'Internet, de la finance, des télécommunications, des transports et de la logistique.

J&T Express, une entreprise de livraisons express qui propose ses services à plus de 600 millions d'utilisateurs dans sept pays de l'Asie du Sud-Est est l'un des clients qui tirent le plus d'avantages de HUAWEI CLOUD. J&T Express s'appuie sur la couverture mondiale de HUAWEI CLOUD pour optimiser son architecture informatique transfrontalière et déployer des services dans le Cloud.

Premier fournisseur mondial de services dans le Cloud pour l'Afrique

HUAWEI CLOUD propose désormais des services commerciaux en Afrique du Sud. Huawei devient ainsi le premier fournisseur de services dans le Cloud au monde, avec un centre de données opérationnel en Afrique, qui offre actuellement son soutien à douze pays africains.

Au cours des six derniers mois, les utilisateurs et les partenaires de HUAWEI CLOUD ont connu une croissance rapide en Afrique. Ils comptent parmi leurs clients les principales entreprises africaines, comme :

Kilimall, la plateforme locale de commerce électronique africaine qui utilise HUAWEI CLOUD pour adapter rapidement les ressources et ajouter facilement de nouveaux services en fonction de l'évolution rapide des demandes des clients.

pour adapter rapidement les ressources et ajouter facilement de nouveaux services en fonction de l'évolution rapide des demandes des clients. Weshare, l'une des principales sociétés de financement sur Internet, qui bénéficie d'un déploiement de service en deux semaines qui réduit à moins de 100 ms la latence d'accès au siège social, ce qui permet d'accélérer les services financiers du Kenya .

. Africawide, une entreprise de conseil sud-africaine, pour qui HUAWEI CLOUD a appliqué des technologies pour les conteneurs et construit un centre mondial d'opérations afin de réduire le coût total de propriété (TCO), d'améliorer l'expérience client et d'accroître la flexibilité des services.

Permettre aux entreprises ambitieuses de croître, grâce à l'intelligence

Au mois d'août, Huawei Cloud a annoncé son ouverture dans la région du Chili, offrant ainsi une plateforme de Cloud complète et une large gamme de services d'intelligence artificielle (IA) en Amérique latine.

L'intensification à l'international représente d'immenses opportunités pour ces entreprises et elle est essentielle pour le développement des industries et des économies. Afin de favoriser cette croissance, HUAWEI CLOUD continuera d'élargir sa présence dans le monde afin d'offrir un accès en un clic à une infrastructure globale soutenue par des services locaux, autorisant ainsi une portée internationale tout en répondant aux exigences locales en matière de données.

À propos de Huawei

Huawei est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures et de dispositifs intelligents destinés aux technologies de l'information et des communications (TIC).

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/998613/Edward_Deng__President_of_HUAWEI_CLOUD_Global_Market.jpg