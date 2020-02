Huawei, avec les services mobiles Huawei, pourvoit l'écosystème d'appareils tous scénarios de moyens d'agir

BARCELONE, Espagne, 25 février 2020 /CNW/ - Huawei Consumer Business Group (CBG), à l'occasion du lancement virtuel Produit et Stratégie à Barcelone, en Espagne, dont elle a été l'hôte, a annoncé une série de nouveaux produits et une nouvelle stratégie 5G, dont le HUAWEI Mate Xs, un produit phare qui souligne, si besoin est, l'engagement de Huawei envers son écosystème tous scénarios.

Dans son discours d'ouverture, Richard Yu, chef de la direction de Huawei Consumer Business Group, a fait part des dernières étapes de croissance que la société a franchies avec Huawei Mobile Services (HMS) et a présenté HUAWEI AppGallery, la plateforme officielle de distribution d'applications de Huawei. Il a déclaré : « Huawei restera fidèle à la stratégie pour une vie IA transparente, tous scénarios. Nous continuerons d'investir dans nos technologies de pointe, notamment les jeux de puces, les communications 5G, l'IA mobile, les systèmes d'exploitation, les caméras et les solutions audiovisuelles, afin de renforcer nos avantages concurrentiels à long terme. Nous sommes également enclins à travailler avec les développeurs du monde entier pour catalyser la croissance de l'écosystème tous scénarios. Avec eux, nous élèverons l'expérience tous scénarios et la porterons à de nouveaux sommets. »

Dans un monde entièrement connecté et intelligent, Huawei tient à enrichir l'expérience des applications intelligentes sur ses appareils tous scénarios. À mesure que la bibliothèque de services et de contenus grandit, voire prend de l'ampleur, le HMS fera vivre via les appareils Huawei une connectivité des mieux appréciées, les utilisateurs pouvant alors accéder en toute transparent à plusieurs appareils avec un seul identifiant HUAWEI.

Le nouveau HUAWEI Mate Xs est une vitrine de démonstration affirmée des capacités des HMS. Son écran pliable, celui du HUAWEI Mate Xs, se prête à divers scénarios courants comme le travail, le divertissement médiatique, les jeux et plus encore. Il est préchargé d'une série d'applications HMS, telles que HUAWEI AppGallery, qui offre un contenu riche et localisé aux consommateurs dans plus de 170 pays et régions. HUAWEI AppGallery est voué aux appareils pliables où les utilisateurs trouveront des applications optimisées pour tirer pleinement parti du nouveau facteur de forme.

Grâce à sa connectivité transparente, le HMS joue un rôle essentiel dans l'accélération de la mise en œuvre de la stratégie « 1+8+N » de Huawei, sa stratégie pour une vie IA transparente, tous scénarios. Les développeurs sont invités à faire partie de cet écosystème et, avec Huawei, à cultiver un écosystème intelligent qui donne aux consommateurs du monde entier les moyens d'agir à l'ère de la 5G.

