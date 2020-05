Huawei annonce la gamme OceanStor Pacific de nouvelle génération qui établit une nouvelle référence pour le stockage de données de masse

SHENZHEN, Chine, 29 mai 2020 /PRNewswire/ -- Huawei a annoncé le lancement mondial du système de stockage de masse de nouvelle génération OceanStor Pacific. Cette gamme de produits offre des services efficaces, rentables et fiables pour l'IA, le calcul haute performance (CHP), les vidéos et d'autres scénarios de données de masse en brisant les limites de l'architecture, des services et des performances, et en tirant parti d'un interfonctionnement multiprotocole sans compromis, d'un algorithme EC élastique de nouvelle génération et d'une gamme de matériel dédié. Cette série marque un nouveau standard pour le stockage de données de masse orienté vers l'avenir, en aidant les entreprises à libérer pleinement la puissance des données à l'ère de l'intelligence.

La quatrième révolution industrielle a fait de la production numérique la monnaie d'échange des modèles commerciaux modernes. La production numérique transforme les données en opportunités, puis ces opportunités en services, et finalement en profits. Avec ce nouveau facteur de production, les entreprises doivent trouver un moyen de recueillir et de stocker de manière rentable différents types de données, telles que les données structurées des services de base et les données non structurées de masse de 5G, IdO et UHD. Les entreprises utilisent les technologies d'IA pour analyser et traiter les quantités massives de données afin de les convertir en connaissances et en services, améliorant ainsi l'efficacité de la production.

Peter Zhou, président de la ligne de produits stockage de données et vision intelligente de Huawei, a déclaré : « Les données de masse vont jouer un rôle de plus en plus important dans la transformation numérique des entreprises. Actuellement, deux pour cent seulement des données mondiales sont stockées, et 10 pour cent seulement des données sont exploitées pour en tirer une valeur supplémentaire. Les entreprises sont confrontées à une capacité insuffisante, à des silos de données et à une gestion complexe lorsqu'elles traitent des données de masse. Notre série de produits OceanStor Pacific est conçue pour répondre à ces problèmes et cherche à établir une nouvelle référence en matière de stockage de données de masse efficace, économique et durable, et à devenir le choix de confiance pour les données de masse. »

Shang Haifeng, président du domaine de stockage de masse de Huawei, a expliqué les trois orientations stratégiques de Huawei pour les scénarios de données de masse :

Technologies de pointe : Huawei construit une série de matériels spécialisés et exploite des innovations logicielles telles que l'interfonctionnement multiprotocole, des algorithmes de réduction efficaces et une fiabilité à plusieurs niveaux pour répondre aux besoins spécifiques aux scénarios.

Innovations commerciales : Huawei s'appuie sur des technologies de pointe en matière de protection et de réduction de la redondance des données pour être le premier acteur du secteur à promouvoir le modèle commercial de la capacité disponible. Ce modèle permet aux utilisateurs de savoir exactement ce qu'ils obtiennent dès le départ, ce qui contribue à réduire les coûts d'approvisionnement, les coûts complets d'un bien et le seuil d'utilisation du stockage de masse.

Expertise du secteur : poussé par les exigences spécifiques du secteur, Huawei innove constamment ses produits, accélère la transformation numérique des entreprises et libère la puissance des données.

Efficace, économique et durable : le choix de confiance pour les données de masse

Huawei a lancé sa première génération de stockage de fichiers en 2009 et n'a cessé depuis lors d'investir dans le stockage de données de masse, se classant au premier rang en termes de part de marché en Chine pendant quatre années consécutives. La série OceanStor Pacific vise à devenir le choix de confiance pour les données de masse en utilisant pleinement des années de savoir-faire en matière de logiciels et de matériel, et en apportant des innovations révolutionnaires en termes d'efficacité, de coût et de fiabilité.

Efficace : cette série de produits franchit la frontière des services pour mettre en œuvre un interfonctionnement sans concession des protocoles d'objets, de fichiers et HDFS, en traitant les problèmes de performance et de perte sémantique causés par les passerelles traditionnelles. Dans le cadre de la R-D sur la conduite autonome, un système de stockage Huawei rationalise le traitement des données par différentes phases. Les données n'ont pas besoin d'être transférées entre plusieurs systèmes de stockage, ce qui améliore l'efficacité du traitement des services de 25 pour cent et réduit l'espace de 20 pour cent. En repoussant les limites des performances, le système de fichiers de nouvelle génération prend en charge les applications à forte intensité de bande passante et d'opérations, s'adaptant ainsi à des charges de CHP de plus en plus complexes.

Économique : cette gamme de produits franchit la frontière architecturale avec le mode vNode, innovant et très fiable, ainsi que la technologie EC élastique de nouvelle génération. Elle permet une utilisation du disque allant jusqu'à 93 pour cent, soit plus de 40 pour cent supérieure à la moyenne du secteur, sans compromettre les performances et la fiabilité. Son tout nouveau nœud à haute densité et à grande capacité prend en charge 120 disques dans un espace de seulement 5 U, avec une densité de 2,67 fois supérieure à celle des serveurs de stockage polyvalents et une réduction d'espace de 62,5 pour cent. Les données chaudes (régulièrement sollicitées), tièdes et froides (moins sollicitées) sont automatiquement transférées sur des disques SSD, des disques durs et des disques Blu-ray à la demande, ce qui signifie que les données peuvent circuler librement sans intervention.

Durable : cette gamme de produits fournit un mécanisme à quatre niveaux pour les données, les dispositifs, les systèmes et les solutions afin de garantir une grande fiabilité. Son système complet de détection précoce et de prétraitement des données permet d'identifier les risques d'erreur avant que celles-ci ne se produisent. La série OceanStor Pacific utilise des mécanismes de d'enregistrement de données actifs-actifs intergroupes et multi-actifs à trois sites pour l'enregistrement de données interrégional, assurant des services en ligne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 d'images bancaires, de vidéos en ligne et d'autres applications de production.

Le stockage OceanStor de Huawei a été déployé dans plus de 150 pays pour plus de 12 000 clients dans divers secteurs, notamment les opérateurs téléphoniques, la finance, les agences gouvernementales, l'énergie, les soins de santé, la fabrication industrielle et le transport. Le stockage Huawei OceanStor est le choix idéal pour les clients du monde entier qui cherchent à stocker et à traiter leurs données de service.

--Fin--

À propos de Huawei

Huawei est l'un des leaders mondiaux de la fourniture de dispositifs intelligents et d'infrastructure dans le domaine des technologies de l'information et des communications (TIC). Avec des solutions intégrées dans quatre domaines clés – réseaux de télécommunications, informatique, appareils intelligents et services en Cloud – nous nous engageons à apporter le numérique à chaque personne, foyer et organisation pour un monde intelligent et entièrement connecté.

Le portefeuille de produits, solutions et services de bout en bout de Huawei est à la fois compétitif et sûr. Grâce à une collaboration ouverte avec des partenaires de l'écosystème, nous créons une valeur durable pour nos clients, en nous efforçant de valoriser les individus, d'enrichir la vie domestique et d'inspirer l'innovation dans des organisations de toutes formes et de toutes tailles.

Chez Huawei, l'innovation se concentre sur les besoins des clients. Nous investissons massivement dans la recherche fondamentale et nous concentrons sur les avancées technologiques qui font progresser le monde. Nous employons plus de 194 000 personnes et sommes présents dans plus de 170 pays et régions. Fondée en 1987, Huawei est une société privée entièrement détenue par ses employés.

Pour en savoir plus, consultez le site de Huawei en ligne www.huawei.com ou suivez-nous :

http://www.linkedin.com/company/Huawei

http://www.twitter.com/Huawei

http://www.facebook.com/Huawei

http://www.youtube.com/Huawei

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1173934/2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1173933/1.jpg