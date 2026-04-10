|Ländergesellschaft im Blick
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10.04.2026 14:13:36
Huawei-Aktie: Allen Cao neuer Schweiz-Chef
Der chinesische Telekomausrüster Huawei hat Allen Cao zum neuen Chef für die Ländergesellschaft in der Schweiz ernannt.
Der Wechsel erfolge im Rahmen einer normalen Rotation, hiess es weiter. Der neue CEO von Huawei Technologies Switzerland leitete bis anhin verschiedene Abteilungen bei Huawei, unter anderem als Direktor die globalen Accounts für die Deutsche Telekom und das luxemburgische Telekommunikationsunternehmen Millicom, welches vor allem in Südamerika operiert.
Allen Cao stiess 2005 als Entwicklungsingenieur zu Huawei in Peking. Danach stieg er die Karriereleiter nach oben.
Huawei beliefert unter anderem Sunrise mit Mobilfunkausrüstung und die Swisscom mit Ausrüstung fürs Festnetz.
jb/to
Dübendorf (awp)
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