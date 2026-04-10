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Ländergesellschaft im Blick 10.04.2026 14:13:36

Huawei-Aktie: Allen Cao neuer Schweiz-Chef

Huawei-Aktie: Allen Cao neuer Schweiz-Chef

Der chinesische Telekomausrüster Huawei hat Allen Cao zum neuen Chef für die Ländergesellschaft in der Schweiz ernannt.

Der bisherige Schweiz-Chef Michael Yang übernehme neu den Chefposten als CEO von Huawei Deutschland, gab der Konzern am Freitag in einem Communiqué bekannt.

Der Wechsel erfolge im Rahmen einer normalen Rotation, hiess es weiter. Der neue CEO von Huawei Technologies Switzerland leitete bis anhin verschiedene Abteilungen bei Huawei, unter anderem als Direktor die globalen Accounts für die Deutsche Telekom und das luxemburgische Telekommunikationsunternehmen Millicom, welches vor allem in Südamerika operiert.

Allen Cao stiess 2005 als Entwicklungsingenieur zu Huawei in Peking. Danach stieg er die Karriereleiter nach oben.

Huawei beliefert unter anderem Sunrise mit Mobilfunkausrüstung und die Swisscom mit Ausrüstung fürs Festnetz.

jb/to

Dübendorf (awp)

Weitere Links:

EU-Kommission will Huawei und ZTE aus Netzen verbannen

Bildquelle: testing / Shutterstock.com
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