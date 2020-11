Huawei AirEngine Wi-Fi 6 gewinnt den „Best Enterprise Wi-Fi Network Award" bei den WBA Wi-Fi Industry Awards 2020

FRANKFURT, 5. November 2020 /PRNewswire/ -- Huawei gab bekannt, dass das Unternehmen den „Best Enterprise Wi-Fi Network Award" bei den Wireless Broadband Alliance (WBA) Wi-Fi Industry Awards 2020 gewonnen hat, die im Rahmen des Wireless Global Congress (WGC) der WBA verliehen wurden. Die Auszeichnung ging an die AirEngine Wi-Fi 6 Lösung von Huawei für die digitale Transformation von Fertigungsbetrieben. Es ist das erste Mal, dass diese Auszeichnung an einen chinesischen Wi-Fi-6-Anbieter vergeben wurde, ein Beweis für die breite Anerkennung gegenüber der AirEngine Wi-Fi-6-Lösung von Huawei unter Unternehmen weltweit.

Der „Best Enterprise Wi-Fi Network Award" von WBA ist eine der begehrtesten und angesehensten Auszeichnungen in der WLAN-Branche. Er würdigt Lösungen von Anbietern, die einen bemerkenswerten Beitrag zur Entwicklung der WLAN-Branche geleistet haben. Diese Auszeichnung wird von einer Jury aus unabhängigen Branchenexperten, Analysten und Journalisten vergeben. Die Juroren analysieren die Innovativität, die Kundenerfahrung, die Fähigkeiten des Ökosystems und andere Aspekte der Lösungen mehrerer Anbieter und wählen schliesslich einen einzigen Preisträger aus.

Das Jahr 2020 stand im Zeichen der gross angelegten kommerziellen Nutzung von Wi-Fi 6, und Wi-Fi 6 hat branchenübergreifend eine entscheidende Rolle bei der digitalen Transformation von Unternehmen gespielt. Daher war der diesjährige „Best Enterprise Wi-Fi Network Award" stärker umkämpft denn je. Die AirEngine Wi-Fi 6 von Huawei ist eine Wi-Fi-6-Lösung, die sich durch rasante Geschwindigkeit, „always-on" Mobilität und ihr sich kontinuierlich selbstorganisierendes Netzwerk auszeichnet. Sie hat sich bei der digitalen Umgestaltung von Fertigungsbetrieben hervorgetan und wurde berechtigterweise als Preisträger ausgezeichnet.

„Aufgrund der komplexen Produktionsumgebungen und der grossen Produktionsketten sind die Erwartungen der Fertigungsbetriebe in Bezug auf Netzwerkbandbreite, Kapazität, Latenzzeit und Anti-Interferenz-Fähigkeiten sehr hoch", erklärte Yang Jie, WLAN Product Director der Campus Network Domain, der Datennkommunikations-Produktlinie von Huawei. Die AirEngine Wi-Fi 6-Lösung von Huawei nutzt die Konvergenztechnologien Smart Antenna, Software-Defined Radio (SDR) sowie Wi-Fi & IoT, um ein zukunftssicheres Netzwerk aufzubauen, das sich durch extrem schnelle Geschwindigkeit, „always-on" Mobilität und ein sich kontinuierlich selbstorganisierendes Netzwerk auszeichnet. Dieses neue Netzwerk erfüllt die strengen Anforderungen, die an es gelegt werden, in vollem Umfang und schafft eine solide Grundlage für eine Konnektivität, die es Unternehmen erlaubt, ihre digitale Transformation zu beschleunigen."

Extrem schnelle Geschwindigkeit: Die brandneuen AirEngine Wi-Fi 6 APs von Huawei sind mit bis zu 16 intelligenten Antennen ausgestattet, den höchsten in der Branche, um eine konstante drahtlose Abdeckung ohne blinde Winkel und einen Datendurchfluss von bis zu 10,75 Gbit/s zu gewährleisten. Dadurch sind die AirEngine Wi-Fi 6-Produkte von Huawei ideal für bandbreitenhungrige Anwendungen wie automatische optische Erkennung (AOI), Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR).

Always-on Mobilität: Um Unternehmen jeder Grösse bei der Anbindung wichtiger Dienste an das WLAN-Netzwerk zu unterstützen, verwendet Huawei AirEngine Wi-Fi 6 die einzigartige Smart-Antenna-Technologie für eine konstante Abdeckung. Sie verdoppeln die Signalstärke an einem Standort im Vergleich zu vorher, bieten eine um 20% grössere Reichweite als andere Wi-Fi 6-Produkte und das Signal ist auch im Randbereich unverfälscht. Darüber hinaus sorgt die exklusive „lossless" Roaming-Technologie von Huawei für einen zuverlässigeren Betrieb von ausserhalb und eine bessere Zusammenarbeit mit dem Büro, indem sie für wichtige Dienste Null Paketverluste und 100 % Erfolg beim Roaming gewährleistet. Ein weiteres Highlight ist Dynamic Turbo, eine intelligente Anwendungsbeschleunigungstechnologie, die eine ultra-niedrige Latenzzeit von 10 ms erreicht, 50% weniger als andere Wi-Fi 6-Produkte, und dadurch stabilere VR-, AR- und HD-Videodienste ermöglicht.

Sich kontinuierlich selbstorganisierendes Netzwerk: Die WLAN-Branche hatte lange Probleme damit, ein kontinuierliches Netzwerk in grossem Massstab bereitzustellen, um eine optimale Bandbreite und Erfahrung für jedes Endgerät zu gewährleisten. Huawei ist sich dieser Herausforderung sehr wohl bewusst und hat eine Reihe von führenden 5G-Technologien auf das neueste AirEngine Wi-Fi 6-Netzwerk angewandt. Das Ergebnis ist ein Höchstmass an Geschwindigkeit für jedes Terminal, jederzeit und überall, selbst in Umgebungen mit hoher Dichte. Die Lösung von Huawei zeichnet sich auch durch eine einzigartige intelligente Funkkalibrierungstechnologie aus. Durch die automatische Optimierung des gesamten WLAN-Netzwerks auf der Grundlage umfangreicher Datenanalysen des netzwerkweiten Status stellt diese Technologie sicher, dass das Netzwerk jederzeit einwandfrei läuft und das Anwendungserlebnis im gesamten Netzwerk optimiert wird.

„Huaweis Campus-Netzwerklösungen, die mit AirEngine Wi-Fi 6 betrieben werden, wurden bereits in den verschiedensten Branchen, darunter Bildung, Behörden, Fertigung und öffentliche Dienstleistungen erfolgreich eingesetzt", meinte Dr. Li Xing, Director der Campus Network Domain, der Datennkommunikations-Produktlinie von Huawei. „Zukünftig wird Huawei weiterhin mit weiteren Partnern weltweit zusammenarbeiten, um den Kunden erstklassige Lösungen und Dienstleistungen zu bieten und ihnen dabei zu helfen, die digitale Transformation zu beschleunigen und der Konkurrenz voraus zu sein."

„Ich gratuliere Huawei zum Gewinn des Preises für das beste Unternehmens-WLAN-Netzwerk, den es für seinen herausragenden Beiträgen zur Unternehmens-WLAN-Branche verliehen bekam" , sagte Tiago Rodrigues, CEO der Wireless Broadband Alliance, „Huawei hat aufgezeigt, dass Wi-Fi 6 mit seinen Vorteilen eine grossartige Alternative zu kabelgebundenen Netzwerken in anspruchsvollen Fertigungsumgebungen sein kann. Sie zeigten auch die Möglichkeiten auf, WLAN und IOT zu kombinieren, um digitale Transformation für den Industrie 4.0 Kontext zu ermöglichen".

Die Jury des WBA Award fügte hinzu: „Huaweis Wi-Fi 6-Implementierung in anspruchsvollen Fabrikumgebungen zeigt die Hauptvorteile von Wi-Fi 6, wie zum Beispiel eine höhere Durchsatzkapazität bei Einsätzen in Umgebungen mit hoher Dichte. Huawei verfolgte einen ganzheitlichen Ansatz für drahtlose Netzwerke, insbesondere in so komplexen Umgebungen wie der Fertigung, wo IT- und OT-Netzwerke bisher nebeneinander existierten und sich nicht überschnitten."