Huatai Securities: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Huatai Securities hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.37 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.570 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 4.71 Milliarden CNY, gegenüber 14.12 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 66.67 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch