Huatai Securities stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Huatai Securities lud am 28.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.76 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.430 CNY erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18.77 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 103.10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Huatai Securities einen Umsatz von 9.24 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch