Huatai Securities: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Huatai Securities liess sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Huatai Securities die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.55 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.800 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 698.0 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 64.62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Huatai Securities 1.97 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch