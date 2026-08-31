Huatai Securities mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Huatai Securities hat am 28.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.12 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.600 USD je Aktie erzielt worden.

Huatai Securities hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.76 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 115.82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.28 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch