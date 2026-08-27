Huaqin Technology A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Huaqin Technology A hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.28 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.740 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 52.97 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 8.24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 48.94 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch