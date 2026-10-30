Huangshan Tourism Development: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Huangshan Tourism Development präsentierte am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0.02 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0.020 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Huangshan Tourism Development in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3.34 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 80.4 Millionen USD im Vergleich zu 83.2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch