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26.08.2026 06:37:00
Huangshan Tourism Development legte Quartalsergebnis vor
Huangshan Tourism Development lud am 25.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.02 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 83.9 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12.96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 74.2 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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