Huangshan Tourism Development hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Huangshan Tourism Development hat am 25.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.13 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.120 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 570.8 Millionen CNY gegenüber 537.0 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch