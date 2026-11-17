(RTTNews) - Jensen Huang has said he would be honored to return as Nvidia (NVDA) CEO if the board believes his reinstatement is in the best interests of shareholders, employees, and the company. This is his first public statement since stepping down after 33 years leading the AI chipmaker.

He acknowledged making serious personal mistakes, expressed regret for the challenges they caused the board, and accepted full responsibility, pledging to cooperate completely with the board's independent investigation.

His departure followed allegations of extramarital relationships, including claims involving an Nvidia employee and a woman reportedly linked to Chinese intelligence, though these allegations have not been independently verified.

Nvidia has hired the law firm Wachtell Lipton to review Huang's conduct and assess any potential risks to national security or company information. The board is not currently considering his return and is working with a search firm to identify a new CEO.

The company is set to release its fiscal third-quarter results on Tuesday, with interim CEO Collette Kress likely to address the leadership situation. Huang may also face questions from US congressional committees in the coming weeks.