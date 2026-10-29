Huaneng Power International A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Huaneng Power International A hat am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 0.08 CNY gegenüber 0.360 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3.29 Prozent auf 58.94 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Huaneng Power International A 60.94 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch