Huaneng Power International A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Huaneng Power International A hat am 18.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.13 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Huaneng Power International A 0.270 CNY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3.04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 50.13 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 51.70 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch